Binlerce yıllık sur ve burçlar ’yeşerdi’

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinin UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar sürüyor. Tarihi evlerin, kalıntıların yer aldığı alanı, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Tarihi alanı, büyük bölümü 1930'lu yıllarda yıkılan sur ve burçlar çevreliyor. Kaleiçi'nin ana giriş kapısı olarak bilinen ve her gün on binlerce kişinin önünden geçtiği Kale Kapısı'nın yanındaki burçlar ile semti çevreleyen farklı noktalardaki surlar, bakımsızlık nedeniyle yeşerdi. Binlerce yıllık surların üstünde ve yanlarında bakımsızlık nedeniyle farklı türde bitkiler oluştu. Burçların üzerinde bulunan tarihi yazıtların üstünde de bakımsızlık nedeniyle otların çıktığı görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN