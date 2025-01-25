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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 09:03
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Aydın’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan otomobilde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası-Germencik kara yolu Ortaklar mevkisinde, İ.T. idaresindeki 06 EGN 883 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 35,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi; sürücü İ.T. ile yanındaki A.Ç. ve O.B.O. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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