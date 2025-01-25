Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan otomobilde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası-Germencik kara yolu Ortaklar mevkisinde, İ.T. idaresindeki 06 EGN 883 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 35,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi; sürücü İ.T. ile yanındaki A.Ç. ve O.B.O. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Araçta yapılan aramada 35,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi; sürücü İ.T. ile yanındaki A.Ç. ve O.B.O. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.