Aydın’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası-Germencik kara yolu Ortaklar mevkisinde, İ.T. idaresindeki 06 EGN 883 plakalı otomobili durdurdu.Araçta yapılan aramada 35,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi; sürücü İ.T. ile yanındaki A.Ç. ve O.B.O. gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.