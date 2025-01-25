25 Ocak 2025, Cumartesi
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Adana'da dron destekli trafik uygulaması yapıldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 09:52
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Adana’da dron destekli trafik uygulaması yapıldı

Adana'da dron destekli trafik uygulamasında 32 sürücüye çeşitli suçlardan ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bülent Angın Bulvarı'nda yayaların geçiş önceliğiyle ilgili dron destekli uygulama gerçekleştirdi.

Toplam 7 ekibin katıldığı uygulamada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara yol vermeyenler dron ile tespit edildi.

Uygulamada, geçitlerde yayalara yol vermeyen sürücülerin yanı sıra kask takmayan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, standart dışı plaka kullanan ve kaldırımda motosiklet süren toplam 32 kişiye para cezası yazıldı.
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Adana’da dron destekli trafik uygulaması yapıldı Adana’da dron destekli trafik uygulaması yapıldı Adana’da dron destekli trafik uygulaması yapıldı
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