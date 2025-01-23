Samsun Çarşamba'daki trafik kazasında Sezin Sezgin hayatını kaybetti. (Sabah)

SEZİN'İN SESİ OLUN

Sabah'ın haberine göre sosyal medyadan adalet çağrısı başlatan Sezin Sezgin'in ailesi yaşadıkları acıyı tarif etmekte zorlanırken sadece kızları için değil tüm çocukların güvenliği için adalet arayışlarını başlattıklarını belirtti. Sezin ailesinin ifadesinde; "40 gün boyunca sessizce yasımızı yaşadık. Acımız o kadar büyüktü ki gözümüz hiçbir şey görmedi ama artık Sezin için konuşma vakti geldi çünkü adalet hem vicdanlarda hem de mahkemelerde sağlanmalı… 10 yaşında bir çocuk… Ara yolda hızla giden dikkatsiz bir sürücünün ihmali sonucu hayatını kaybetti! O gün yaşadığımız tarifsiz acının yanı sıra bu kişinin en ufak bir üzüntü ya da pişmanlık göstermemesi hatta acılı bir anneye hakaret etmesi bu acıyı daha da derinleştirdi. Sezin'i elimizden alan bu kişinin sadece ev hapsine maruz kalması vicdanlarımızı bir kez daha yaraladı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı! Verilen cezalar ibretlik olmalı ki,başka aileler bu kadar kolay yanmasın başka canlar böylesine sorumsuzlukların kurbanı olmasın. Bu adalet arayışı sadece Sezin için değil tüm çocuklarımız için onların daha güvenli bir gelecekte yaşayabilmesi için… Sezin'in sesi olun. Lütfen paylaşarak sesimize ses olun."