2200 yıllık mozaik bulundu! Assos'ta heyecanlandıran keşif
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırlarında olan Assos'ta tarihi kazı çalışmaları devam ederken 2200 yıllık mozaik ve 1800 yıllık anıt mezar bulundu. Ayrıca çalışmalarda Osmanlı Dönemi'ne ait küçük bir hamamın da bulunduğu belirtildi.
Behramkale sınırlarında yer alan Assos Antik Kenti'nde 1881-1883 yılları arasındaki ilk bilimsel kazıların ardından 1981 yılında yeniden başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede 44 yıldır Türk bilim insanlarının devam ettirdiği kazı çalışmalarında 2200 yıllık mozaik ve 1800 yıllık anıt mezar bulundu. Antik Çağ'da "Troas" olarak adlandırılan bölgenin güney kıyısında yer alan Midilli Adası'nın karşısındaki volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarında kurulan kent, asırlar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptı.
MOZAİK YAPIDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, AA muhabirine verdiği röportajda Assos'un tarihi kalıntıları ve doğasıyla her yıl turist çeken bir mevki olduğuna dikkat çekerek Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda kazıya devam ettiklerini belirtti.
Arslan; "Burada da yeni mekanlar ortaya çıkarılmaya devam ediliyor fakat bunun dışında özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızca başlatılan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında sergilenmesi düşünülen ve bir parçası gün yüzüne çıkarılmış olan mozaikli yapıda çalışmalar tamamlandı. Kazılar sonrasında Helenistik döneme ait olan mozaiğin tamamen sağlam olarak günümüze kadar korunduğunu gördük. Mozaik, çokgen taşlarla yapılmış, poligonal (çokgen) adını verdiğimiz taşlarla üç renkli bitkisel ve geometrik motiflerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.
MOZAİK YAPILAR SAĞLAM OLARAK GÜNÜMÜZE KADAR KORUNDU
Prof. Dr. Nurettin Arslan; "Özellikle Makedonya'da ve Yunanistan'da bazı kentlerde sağlam örnekler var. Assos'ta bulunan bu yeni mozaik, şu andaki tahminlerimize göre 2200 yıllık. Bu nedenle de aslında Anadolu'da bulunan Helenistik döneme ait poligonal tesseralı (farklı renklerden oluşabilen mozaiklerdeki resim etkisini artırmak için kullanılan taş, cam veya mermer parçalar) ilk mozaiklerden bir tanesinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu yapının Helenistik dönemde olasılıkla bir gymnasium (cimnastik salonu) olarak kullanıldığını ancak son kullanım süreci olan Bizans döneminde konut alanına dönüştürüldüğünü, bu alanın kullanıma rağmen mozaiklerin hiç bozulmadan bugüne ulaşmasının aslında büyük bir şans olduğunu söyleyebiliriz." dedi.
ASSOS'TA ÖNEMLİ AİLELERDEN BİRİNİN ANIT MEZARI ORTAYA ÇIKTI
Kendilerinden önceki araştırmacıların bir "çeşme yapısı" olarak adlandırılan yapıyı kazdıklarını dile getiren Arslan, "Bunda da çalışmalar tamamlanıp sona erdirildi. Kazılar sonrasında aslında sözünü ettiğimiz oldukça büyük abidevi yapının bir çeşme değil, Assos'taki önemli ailelerinden birine ait bir mezar anıtı ya da heroon dediğimiz 1800 yıllık bir anıt mezar olduğu ortaya çıktı. Assos'ta, güney stoanın (üstü kapalı, sütunlu galeri) batı kenarında iki kardeşe ait bir mezar anıtını biliyoruz. Ortaya çıkarılan mezarın Roma döneminde kentte ileri gelen bir aileye ait bir heroon, yani anıt mezar olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.
OSMANLI DÖNEMİNE AİT HAMAM BULUNDU
Assos'taki kazı çalışmalarının kentin farklı noktalarında yürütüldüğüne ve önemli buluntulara ulaşıldığına işaret eden Prof. Dr. Arslan, "Bunların ilki Athena tapınağında bulundu. Akropoliste bu alanın kullanımına ilişkin araştırmalar yapıldı ve bu araştırmalar sırasında da caminin hemen arkasında erken Osmanlı dönemine ait küçük bir hamam bulundu. Bu hamamın özelliği, gerek 'cehennem' dediğimiz alttan ısıtma sistemleri, gerekse suyun kullanılması gibi bütün bu teknik konuların çok iyi anlaşılmasına imkan veren bir örnek. Ortaya çıkarılan hamamın, özellikle erken dönem Osmanlı mimarisi örnekleri için küçük ama oldukça iyi korunmuş bir örnek olduğunu söyleyebiliriz." dedi.
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