2200 yıllık mozaik bulundu! Assos’ta heyecanlandıran keşif

Assos Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan (AA)

MOZAİK YAPIDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, AA muhabirine verdiği röportajda Assos'un tarihi kalıntıları ve doğasıyla her yıl turist çeken bir mevki olduğuna dikkat çekerek Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda kazıya devam ettiklerini belirtti.

Arslan; "Burada da yeni mekanlar ortaya çıkarılmaya devam ediliyor fakat bunun dışında özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızca başlatılan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında sergilenmesi düşünülen ve bir parçası gün yüzüne çıkarılmış olan mozaikli yapıda çalışmalar tamamlandı. Kazılar sonrasında Helenistik döneme ait olan mozaiğin tamamen sağlam olarak günümüze kadar korunduğunu gördük. Mozaik, çokgen taşlarla yapılmış, poligonal (çokgen) adını verdiğimiz taşlarla üç renkli bitkisel ve geometrik motiflerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.