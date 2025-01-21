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Aydın'da kamyon kazası: Yaya olay yerinde can verdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 11:39
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Aydın’da kamyon kazası: Yaya olay yerinde can verdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaşanan kazada 49 yaşındaki Hasan Dağlı hayatını kaybetti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, Aydın-Denizli karayolu Bozova mevkiinde seyir halinde ilerleyen bir kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Dağlı'ya (49) çarptı. 48 CAY 24 plakalı B.Ö idaresindeki kamyon, 49 yaşındaki adama çarpmasıyla ağır yaraladı.

Olayı gören çevredekiler, 112 sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine sevk edilirken sağlık çalışanlarının ilk müdahalesi sonucunda yaralı Hasan Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan ve olay yerinde can veren Hasan Dağlı (49) ambulans ile hastaneye götürülürken sürücü B.Ö ise gözaltına alındı.

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Aydın’da kamyon kazası: Yaya olay yerinde can verdi Aydın’da kamyon kazası: Yaya olay yerinde can verdi Aydın’da kamyon kazası: Yaya olay yerinde can verdi
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