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Yozgat Yerköy’de define ararken yakalandılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 14:41 Güncelleme: 20.01.2025 14:41
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Yozgat Yerköy’de define ararken yakalandılar

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Jandarma İstihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmalarda define arayanlar yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Jandarma İstihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmalarda define arayanlar yakalanarak gözaltına alındı.

YERKÖY'DE DEFİNE ARARKEN YAKALANDILAR

Edinilen bilgiye göre Yerköy'de define arayan Y.A. , B.E. , Y.K. , E.A. ve Ö.Y. isimli şüpheliler 1 adet pointer, 3 adet alan tarama çubuğu, 1 Adet manyometre ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Y. nin ifadesi doğrultusunda Kırşehir Çiçekdağı ilçesindeki ikametinde de 36 adet sikke, 15 adet obje, 1 adet dedektör, 54 adet tabanca fişeği, 3 adet bıçak ele geçirildi.

Y.A. , B.E. , Y.K. , E.A. ve Ö.Y. isimli şüphelilerin hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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