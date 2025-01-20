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Edirne'de göçmen operasyonu! 19 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 09:24
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Edirne’de göçmen operasyonu! 19 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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