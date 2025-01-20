Diyarbakır’da kaza oranları yükseldi

Diyarbakır'da araç sayısının artması beraberinde kazaları da getirdi. Dikkatsiz sürücüler kaza yaparken çevredekilerin de canını ve malını tehlikeye atıyor. Kaporta ustası Murat Deviren yetkili servis ücretleri yüksek olduğu için sürücülerin kendilerini tercih ettiğini belirtti. Sürücülere ricada bulunan Deviren: "Fabrikalar sinyal kollarını boşuna sol tarafa koymamışlar sağa veya sola sinyal vermelerini rica ediyorum. Yola çıkışlarda aynalarını kontrol etmelerini rica ediyorum, emniyet kemeri takmalarını rica ediyorum. Özellikle sürat çok önemli. Bazı şoförlerimiz hem kendilerine zarar veriyorlar hem de başkalarına zarar veriyorlar" şeklinde konuştu.

Deviren, kazaların özellikle sonbahar ve kış aylarında arttığını ve yüksek hız, sinyal vermeme, ayna kontrolü yapmama, makas atma gibi davranışlardan dolayı olduğu kaydetti.