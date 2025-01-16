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Hatay'da taziye çadırına silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 09:54 Güncelleme: 16.01.2025 10:06
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Hatay’da taziye çadırına silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı taziye çadırı saldırısıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletle gelen 2 şahıs taziye çadırına ateş açmış ve 2 kişi yaralanmıştı.

TAZİYE ÇADIRINA SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ YAKALANDI

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri; olay esnasında motosikleti kullanan şahsın O.A., taziye çadırına ateş eden kişinin İ.Y. olduğunu tespit etti. Olayı tasarlayarak azmettirici olan şahsın M.S., olay sonrası İ.Y. ve O.A.'nın saklanmasına yardım eden kişinin ise C.H.A. olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili O.A ve C.H.A. yakalanırken, C.H.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca M.S. ile İ.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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