İzmir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çok sayıda kişinin internet sitelerinden otomobil yedek parçası satışı bahanesiyle dolandırıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda ilana koydukları yedek parçaların parasını alıp ürünü göndermedikleri belirlenen şüphelilerin aynı zamanda yasa dışı sanal bahis oynattıkları da tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği, Teknik Takip Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ekipleri, 7 Ocak'ta İzmir merkezli İstanbul ve Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. (28), D.V. (25), D.K. (23), M.A. (23) serbest bırakıldı; F.E. (23), Y.Ş. (30), T.F.K. (25), E.A. (24), F.K. (25), Ü.K. (23) ve M.E.K. (24) ise tutuklandı.