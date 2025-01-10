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Beşiktaş'ta zavallı kediye acımasız saldırı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 11:52 Güncelleme: 10.01.2025 11:56
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Beşiktaş’ta zavallı kediye acımasız saldırı

Beşiktaş'ta bir kişi yolda yürüdüğü sırada kendisine yaklaşan kediyi tekme atarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BEŞİKTAŞ'TA KEDİYE ACIMASIZ SALDIRI ANI KAMERADA

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir kişi, sitenin önünde dolaşan kediyi yanına çağırdı. Kedi kendisine yaklaştığı sırada şüpheli hayvana tekme attı. Aldığı darbeyle savrulan kedi yaralandı; saldırgan ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin yaralandığı olayda, sitenin güvenlik görevlisinin kediye müdahale ettiği öğrenildi.Diğer yandan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin olaydan sonra İETT otobüsüne bindiği tespit edilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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