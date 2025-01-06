CHP'nin yönettiği Bodrum'da isale hattı patladı araç çukura düştü! "Canımız bu kadar ucuz"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, otomobil çukura düştü. Otomobil sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Öğle saatlerinde Yahşi Mahallesi Ercan Yangöz Caddesi'nde isale hattı patladı. Asfaltın yarıldığı yoldan geçen Aysel Üstünel idaresindeki otomobil, çukura girdi.

RESTORAN VE EVLERİN BAHÇELERİNİ SU BASTI

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, Aysel Üstünel'i otomobilden çıkardı. Patlaktan akan sular, bölgedeki restoran ve evlerin bahçelerini bastı. İhbarın ardından olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Yol, ekiplerce trafiğe kapatıldı. Otomobilin kaldırılması ve patlağın tamiri için çalışma başlatılacak.

"CANIMIZ BU KADAR UCUZ"

Sürücü Aysel Üstünel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. O panik anında bir kriz geçirebilirdim. Arabada yalnızdım. Beni camdan kollarımdan çekip aldılar. Allah'tan yalnızdım, yanımda torunum olabilirdi, ne yapardım" dedi.

"İLK DEĞİL SÜREKLİ TEKRARLANIYOR"

Bahçesini su basan Sibel Arslan ise, "Bu sürekli tekrarlanan bir olay, ilk değil. Sadece burası değil birkaç ev de zarar görüyor. Şu anda içerisi bataklık gibi. Umarım yetkililer ilgilenir ve bahçenin temizliğinde de yardımcı olurlar. Çünkü tek başımıza bunu yapmamız mümkün değil" diye konuştu.

MUSKİ'DEN AÇIKLAMA: YENİLENECEK

Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan isale hattı ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bodrum İlçemizin Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Arıza nedeniyle bir binek otomobil patlağın oluşturduğu çukura düşmüş ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Arızanın yaşandığı Oyder Caddesi'nden geçen bu hattın yenileme projesi kurumumuz tarafından hazırlanmış olup malzeme temini yapılmıştır. Bodrum'da su kayıplarına ve uzun süreli kesintilere neden olan, ayrıca maddi hasarların yaşandığı arızalara sebebiyet veren isale hatları öz kaynaklarımız kullanılarak yenilenecektir. En kısa sürede çalışmalarımız başlayacaktır" denildi.