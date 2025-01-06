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Bitlis'te direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 13:15
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Bitlis’te direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı.

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerindeki Aydınlar beldesi yakınlarında meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLEN TIR YOLDAN ÇIKTI

İsmail İşlek yönetimindeki 49 AAY 812 plakalı Mercedes marka tır, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sürücü ise kazada yara almadan kurtuldu. Tırda maddi hasar oluştu.

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