Bitlis'te direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı.
Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerindeki Aydınlar beldesi yakınlarında meydana geldi.
İsmail İşlek yönetimindeki 49 AAY 812 plakalı Mercedes marka tır, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sürücü ise kazada yara almadan kurtuldu. Tırda maddi hasar oluştu.