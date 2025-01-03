Muğla’da alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu kayboldu! Bölgede alarmın rengi kırmızı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, torunları Deniz (3) ve Birgül (7) ile birlikte evden ayrılan alzheimer hastası Şadiye Özkan'dan (77) yakınları bir daha haber alamadı. Kayıp olan babaanne ve torunlarının bulunması için arama çalışması başlatıldı.