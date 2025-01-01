2025’in ilk bebeği Eymen! Van’da dünyaya geldi!

Van'da 2025 yılının ilk bebeği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Muhammed Emin Özdemir ve Hüsna çiftinin mutluluğu, yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek bebekle taçlandı. 2 kilo 700 gram olarak dünyaya gelen bebeğe "Eymen" adı verildi. Anne ve baba büyük mutluluk yaşarken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastane yönetimiyle yılın ilk bebeğini ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Özdemir ailesini tebrik ederek minik Eymen'ne sağlıklı bir ömür diledi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan baba Muhammed Emin Özdemir, yeni yıla "Eymen" adını verdikleri bebekleriyle girdiklerini ve ikinci evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Özdemir, tüm Türkiye'ye iyi yıllar dileklerini iletti.

"YENİ YILA YENİ DOĞAN BEBEKLERLE BAŞLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise 2024 yılını geride bırakmanın ardından yeni yıla umutla girdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"2024 yılında hem hastane olarak hem de ülke genelinde sağlık alanında ciddi emekler verildi. Tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık, 7 gün 24 saat esasına dayalı bir hizmettir. Bugün de arkadaşlarımız yeni yıla görevlerinin başında girdi. Yeni yıla yeni doğan bebeklerle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizde doğurganlık oranı yüksek olduğu için gece ve gündüz saatlerinde pek çok doğum gerçekleşiyor. 2025 yılının ilk bebeğine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum. Bu doğuma eşlik eden ebelerimize, hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."