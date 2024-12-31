Bursa’da feci kaza! Tankere çarpan araçta 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Nesrin Uğurgümüş yönetimindeki 16 BBR 262 plakalı otomobil, Sanayi Caddesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Köprülü Kavşağı girişinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 BZZ 06 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Uğurgümüş ile Erkan Öztemir yaralandı.



Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.

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