Servis ile otomobil birbirine girdi: 7 yaralı

Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü (DHA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Otomobilden çıkarılan sürücü ile minibüste bulunan 6 yaralı ambulanslara konularak hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 7 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Sahil Yolu, Kadıköy yönünde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.