Kocaeli’de yürekleri ağza getiren olay! Elektrik telleri patladı yangın çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki mahallede elektrik telleri adeta havai fişek gibi patladı. Patlama sonrasında yangın çıkarken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI

Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi ile Bayramoğlu Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan elektrik telleri adeta havai fişek gibi patladı.

ÖNCE PATLAMA SONRA YANGIN!

Patlama sonrasında yangın çıkarken, korku dolu anlar vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, iki mahallenin de elektriğini keserek, yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.