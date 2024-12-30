Kocaeli'de yürekleri ağza getiren olay! Elektrik telleri patladı yangın çıktı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu dakikalar yaşandı. İki mahallede elektrik telleri bir anda patladı ve havai fişek patlamasına benzer görüntüler ortaya çıktı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirirken o anlar ise anbean kameraya yansıdı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki mahallede elektrik telleri adeta havai fişek gibi patladı. Patlama sonrasında yangın çıkarken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI
Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi ile Bayramoğlu Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan elektrik telleri adeta havai fişek gibi patladı.
ÖNCE PATLAMA SONRA YANGIN!
Patlama sonrasında yangın çıkarken, korku dolu anlar vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, iki mahallenin de elektriğini keserek, yangına müdahale etti.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.