Beyoğlu’nda korkutan yangın! 3 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti (İHA)

Bu sırada alevler binanın çatısını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklarda hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.