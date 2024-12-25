Şefkat Eli’nin desteklerinizle güçlenen eli Gazze’nin üzerinde!

Gazze sokaklarında savaş ateşlerinin yanında sıcak yemek pişiren fırınların da ateşleri gök kubbeyi doldurdu.

20 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK

Savaş küresel ısınmayı tetiklerken, Şefkat Eli ise kalplerin ısınmasını sağladı. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak halka yalnız değilsiniz demenin en iyi yolu oldu.

TANKERLER DOLUSU TEMİZ SU

Su, yaşam kaynağı ve Gazze bu sayede dayanıyor. Tankerler ile su dağıtan Şefkat Eli aynı zamanda Türkiye Su Kuyusu ismini vererek ülkemizi onurlandıran kuyuyu çadırkentlerde açtı ve su sorunu büyük ölçüde çözdü.

ELBETTE SAĞLIK!

Dar Al Salam Hastanesi enerjisiz kaldığında, Şefkat Eli oraya da uzandı ve güneş panelleri kurdu. Enerji sorununu çözmek yetmezdi, bu yüzden beş farklı çadır polikliniği içeren hastane kurdu.

DAHASI VAR!

Giyim, kış için gerekli battaniyeler, sebze ve yiyeceklerle dolu koliler, kadınların ve bebeklerin özel ihtiyaçlarına yönelik paketler de bölgeye dağıtılıyor.

DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜRLER

Gazze için Şefkat Eli aracılığı ile yardım eden herkese teşekkürlerini sunan Dernek Başkanı; Bugün olduğu gibi yarın da yanlarındayız mesajı verdi.

İnsanların temek ihtiyaçlarını karşılamanın önemini vurguladı ve çocukların yüzüne bir gülüş yerleştirebildikleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Şefkat Eli Gazze'ye destek vermekte kararlı. Herkesin elinden geleni yapmasının vakti geldi.

Sizin de eliniz masumların üzerinde olsun isterseniz yardımlarınızı esirgemeyiniz.

Destek veren ve destek olacak herkese teşekkürler.

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