İyilik Yolu’ndan Somali’ye 5 farklı kalemde yardım

Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, yaşanan krizler nedeniyle hayata tutunmakta güçlük çekiyor. Yaşanan mağduriyet, özellikle kadın ve çocukların yaşam standartlarını düşürüyor. İnsanlar; eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor, temel gıda malzemelerine ulaşamıyor.

Türkiye'den yola çıkan İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği ekipleri de krizin sona ermesi için çalışmalarını sürdürüyor. İyilik Yolu, son olarak Somali'ye gitti ve burada çeşitli insani yardım faaliyetleri gerçekleştirdi. Uzun ve zorlu yolculuklar yaparak başkent Mogadişu'dan ayrılan dernek görevlileri, Dusamareb'e vardı ve burada hayırseverlerin yardımlarını mağdur halka ulaştırdı.

"İSTEDİK Kİ BİR SELAM GÖTÜREBİLELİM!"

Yardımları bizzat koordine etmek üzere Somali'ye giden İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, gerçekleştirdikleri 5 farklı kalemdeki çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği olarak Somali'de bir dizi insani yardım faaliyetleri gerçekleştirdik. Tabi bu çalışmaları yapabilmek için epey zorlu bir yolculuk yapmak zorunda kaldık. İstedik ki Afrika'nın en ücra köşelerinde unutulmuş kardeşlerimize bir selam götürebilelim. Başkente 500 km uzaklıktaki Dusamareb'teki elbise, nakit, Kurban, Kumanya, Kuran'ı Kerim ve yemek dağıtımlarımız işte tam da bu sebepleydi. Allah bağışçılarımızdan razı olsun, teşekkürler."

SOMALİ'YE YARDIM İÇİN

İyilik Yolu'nun kriz bölgelerinde devam eden kalıcı çeşitli projelerine destek olmak isteyen hayırseverler, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına "Ad, Soyad, Telefon No ve yardım" yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sunabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler de derneğin web sitesi üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor. Derneği bağış hattı ise şu: +90 216 398 13 98

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