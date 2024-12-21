SMA bebeğin babasından rezalet görüntüler: Kızı için toplanan paralarla gece kulübünde eğlendi
İzmir'de doğduktan yaklaşık 3 hafta sonra spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan İkbal bebek yaşam mücadelesine devam ettiği sırada vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek oldu. Baba Umut K.'nin hasta kızı için topladığı paraları gece klubünde harcarken çıkan görüntüleri ise büyük tepki çekti. Ayrıca Umut K. tarafından evden kovulan anne Hatice K. baba hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Torbalı'da yaşayan 1 yaşındaki İkbal K.'ye 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu. İkbal bebeğin tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için ise Valilik onaylı kampanya hesabı oluşturuldu.
Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek olurken, İkbal bebeğin babası Umut K.'nin gece kulüplerindeki videoları ortaya çıktı.
Umut K.'nin gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.
ANNEDEN UYARI: "UMUT K.'YE PARA VERMEYİN"
İkbal bebeğin annesi Hatice K. ise yayınladığı videolarda kesinlikle babaya elden para verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Hatice K. bir süre önce eşi Umut K. tarafından aldatıldığını, daha sonra da evinden kovularak Adana'da ailesinin yanında yaşamaya başladığını söyledi.
Umut K.'nin elden verilen ve kumbaralardan gelen paraları harcadığını iddia eden Hatice K., "Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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