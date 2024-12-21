SMA bebeğin babasından rezalet görüntüler: Kızı için toplanan paralarla gece kulübünde eğlendi

SMA hastası bebeğin babası gece kulübünde alem yaptı Anne Hatice K.: ʺUmut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin, kumbara teslim etmeyinʺ (İHA)

Umut K.'nin elden verilen ve kumbaralardan gelen paraları harcadığını iddia eden Hatice K., "Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.