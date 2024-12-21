SMA bebeğin babası toplanan paraları eğlence klubünde harcamıştı: Tepkiler sonrası intihar etti

SMA hastası bebeğin babası gece kulübünde alem yaptı Anne Hatice K.: ʺUmut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin, kumbara teslim etmeyinʺ (İHA)

Umut K.'nin elden verilen ve kumbaralardan gelen paraları harcadığını iddia eden Hatice K., "Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması" diye konuştu.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

TEPKİLER SONRASINDA İNTİHAR ETTİ

Umut Kardeş'in gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki görmüştü. Umut Kardeş, tepkilerin ardından sosyal medyada yayımladığı videoda, "Hepiniz beni suçladınız, paraları orda burada yiyor, diye. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Elden verip de dekont göndermediğim bir kişi gelip bana, 'dekontum gelmedi'… Valiliğe her zaman götürdüğüm dokümanlar ortada. Gelen de belli giden de belli. Ben eşimi buradan kovmadım. 6 ay değil, 2 ay bile olmadı orada. Kavga edip gitmedi. Kardeşiyle beraber gülerek gitti, ondan sonra bir şeyler öğrendim evime gelmesini istemedim. Bir de bunun geçmişi de var. Bizi bilenler biliyor, neden tartıştığımı, neden istemediğimi. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" ifadelerini kullanıp daha sonra araç içerisinde tabanca ile başına ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.