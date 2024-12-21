SMA bebeğin babası toplanan paraları eğlence klubünde harcamıştı: Tepkiler sonrası intihar etti
İzmir'de doğduktan yaklaşık 3 hafta sonra spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan İkbal bebek yaşam mücadelesine devam ettiği sırada vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek oldu. Baba Umut K.'nin hasta kızı için topladığı paraları gece klubünde harcarken çıkan görüntüleri ise büyük tepki çekti. Ayrıca Umut K. tarafından evden kovulan anne Hatice K. baba hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayılıp, insanların tepkisini alan Umut K. bir video yayınlayarak intihar etti. İşte detaylar...
Torbalı'da yaşayan 1 yaşındaki İkbal K.'ye 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu. İkbal bebeğin tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için ise Valilik onaylı kampanya hesabı oluşturuldu.
Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek olurken, İkbal bebeğin babası Umut K.'nin gece kulüplerindeki videoları ortaya çıktı.
Umut K.'nin gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.
ANNEDEN UYARI: "UMUT K.'YE PARA VERMEYİN"
İkbal bebeğin annesi Hatice K. ise yayınladığı videolarda kesinlikle babaya elden para verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Hatice K. bir süre önce eşi Umut K. tarafından aldatıldığını, daha sonra da evinden kovularak Adana'da ailesinin yanında yaşamaya başladığını söyledi.
Umut K.'nin elden verilen ve kumbaralardan gelen paraları harcadığını iddia eden Hatice K., "Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
TEPKİLER SONRASINDA İNTİHAR ETTİ
Umut Kardeş'in gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki görmüştü. Umut Kardeş, tepkilerin ardından sosyal medyada yayımladığı videoda, "Hepiniz beni suçladınız, paraları orda burada yiyor, diye. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Elden verip de dekont göndermediğim bir kişi gelip bana, 'dekontum gelmedi'… Valiliğe her zaman götürdüğüm dokümanlar ortada. Gelen de belli giden de belli. Ben eşimi buradan kovmadım. 6 ay değil, 2 ay bile olmadı orada. Kavga edip gitmedi. Kardeşiyle beraber gülerek gitti, ondan sonra bir şeyler öğrendim evime gelmesini istemedim. Bir de bunun geçmişi de var. Bizi bilenler biliyor, neden tartıştığımı, neden istemediğimi. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" ifadelerini kullanıp daha sonra araç içerisinde tabanca ile başına ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.