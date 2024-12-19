Yumurta çiftliğinde feci ölüm! Makineye dolanarak can verdi
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İzmir'in Foça ilçesinde, tavuk çiftliğinde kapüşonu yumurta toplama makinesine dolanan 32 yaşındaki genç kadın hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Foça ilçesinde kapüşonunun yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın (32) kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.
Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.