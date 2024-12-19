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Erzincan’da araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 10:13 Güncelleme: 19.12.2024 10:14
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Erzincan’da araçlarının soğuk havalardan etkilenmesini istemeyen bazı vatandaşlar halı, naylon, karton ve battaniye ile koruma tedbiri alıyor.

Erzincan'da özellikle gece ve sabah erken saatlerde yaşanan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle bazı araç sahipleri, araçlarını korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Kentte etkili olan don ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin motor kısmı ile cam ve kapılarını donmaması için halı, naylon, battaniye ve brandayla kapattı.

Soğuktan üzerleri örtülerek korunan araçlar renkli görüntüler oluşturdu.

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