Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı
Kütahya'da sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan Ö.G., gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kütahya'da Ö.G., sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken 'metamfetamin' olarak bilinen uyuşturucu madde kullandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler sonrası harekete geçti. Ö.G.'nin yaşadığı Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki adresi belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU APARATI ELE GEÇİRİLDİ
Ö.G. gözaltına alınırken, adreste çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ö.G. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanma ve özendirme' suçundan soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari Ücrette hesaplama tamam! %25-30-44-45-46 zamla işçiye yeni maaşlı tablo oluştu: 2025'te en az...
- TOKİ ARSA SATIŞI | 51 ilde 607 arsa açık artırmada! 24 vade ile satışa çıkıyor
- Asgari ücretle 8 ödeme değişiyor! 2025 zammıyla yeni sosyal yardım miktarları: İşsizlik maaşı, stajyer aylığı, kıdem tazminatı...
- Meteoroloji il il hava durumu 19 Aralık | Marmara dahil o bölgelerde sıcaklıklar artıyor!
- Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 Asgari Ücret zammı bugün belli olacak mı?
- Radyatör yanına koyun, tasarruf sağlayın! Bu basit yöntem faturaları düşürüyor
- Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap hakkında merak edilenler...
- Nar kırma günü ne zaman, hangi tarihte? Nar kırma ritüeli neden ve nasıl yapılır?
- Gassal dizisinin konusu ne, yayınlandı mı? Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Gassal dizisi oyuncuları
- 19 Aralık A101 Aktüel Katalog! Aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? Halı yıkama makinesi, meyve sıkacağı, ısıtıcı
- Altın fiyatlarında 2025 hazırlığı başladı! İslam Memiş yatırımcıyı uyardı: Çarşamba öncesi ve sonrası...
- Soğanı kavurmayı bırakın: Sağlığa olan zararlarına dikkat!