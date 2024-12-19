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Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 11:50
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Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan Ö.G., gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kütahya'da Ö.G., sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken 'metamfetamin' olarak bilinen uyuşturucu madde kullandı.

Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı (DHA)Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı (DHA)

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler sonrası harekete geçti. Ö.G.'nin yaşadığı Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki adresi belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı (DHA)Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı (DHA)

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU APARATI ELE GEÇİRİLDİ

Ö.G. gözaltına alınırken, adreste çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ö.G. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanma ve özendirme' suçundan soruşturma başlatıldı.

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