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Sivas'ta aile katliamı! Annesini ve ikiz kardeşini acımasızca öldürdü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 00:35 Güncelleme: 15.12.2024 00:39
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Sivas’ta aile katliamı! Annesini ve ikiz kardeşini acımasızca öldürdü

Korkunç olay Sivas'ta gerçekleşti. Bir kişi önce annesini poşetle boğarak daha sonra da ikiz kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. Cani adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden şahıs, annesi ve ikiz kardeşi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu ve cinayeti bu yüzden işlediğini söyledi.

Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Ş.K. (67) ve H.K'dan (46) haber alamayan komşuları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sivas'ta bir kişi annesi ve ikiz kardeşini öldürdü (DHA)Sivas'ta bir kişi annesi ve ikiz kardeşini öldürdü (DHA)

Eve gelen itfaiye ekipleri, pencereden içeri girdiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yapılan incelemede anne Ş.K'nin evin mutfağında kafasına geçirilen poşetle boğularak, eczacı kalfası oğlu H.K'nin ise evin koridorunda tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Sivas'ta bir kişi annesi ve ikiz kardeşini öldürdü (DHA)Sivas'ta bir kişi annesi ve ikiz kardeşini öldürdü (DHA)

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak Ş.K'nin oğlu H.K'yi (46) gözaltına aldı.

H.K'nin emniyetteki ilk ifadesinde, annesi ve ikiz kardeşi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi.

H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diğer yandan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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