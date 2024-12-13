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Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! Yaralılar var

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2024 11:27 Güncelleme: 13.12.2024 12:06
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Bursa Adliyesi’nde silahlı saldırı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Bursa Adliyesinde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı.

BURSA ADLİYESİ'NDE SİLAHLI SALDIRI!

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

Bursa'da adliyede meydana gelen silahlı saldırıdan görüntüler (DHA)Bursa'da adliyede meydana gelen silahlı saldırıdan görüntüler (DHA)

Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda bazı kişiler yaralandı.

Zanlı Kemal E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

TEKERLEKLİ SANDALYE DETAYI

Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bursa'da adliyede meydana gelen silahlı saldırıdan görüntüler (DHA)Bursa'da adliyede meydana gelen silahlı saldırıdan görüntüler (DHA)

Bursa'da adliyede meydana gelen silahlı saldırıdan görüntüler (DHA)Bursa'da adliyede meydana gelen silahlı saldırıdan görüntüler (DHA)

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