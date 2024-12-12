Novakid World Kids Academy İngilizce yeterliliğini dönüştürüyor

Bir dili öğrenmenin en iyi yollarından biri, o dile tamamen dahil olmaktan geçiyor. Yale Üniversitesi'ne göre, pratik ve günlük kullanım insanların dili öğrenmesini kolaylaştırıyor. Çok sayıda araştırmadan yola çıkan üniversite, öğrenmeyi pekiştirmek için insanlarla etkileşime girmenin, dili dinlemenin ve konuşma pratiği yapmanın değerini vurguluyor. Novakid ebeveynleri için bu kapsam, çocuklarının World Kids Academy ile kendilerini dile dahil etmelerini teşvik eden bir ortamda İngilizceyi tam olarak öğrenmelerini ifade ediyor.

Farklı İngilizce yeterlilik seviyelerindeki çocukların kendilerine daha fazla güvenmelerini ve dile daha fazla bağlanmalarını desteklemek üzere tasarlanan World Kids Academy, 4-6, 7-12 ve 13-17 olmak üzere üç temel yaş grubundaki çocuklar için interaktif İngilizce konuşma seansları sunuyor. 50'den fazla ülkeden katılımcı olan çocuklar, ilgi çekici ve eğlenceli olacak şekilde tasarlanmış çevrimiçi bir ortamda düzenli pratik yaparak İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek için World Kids Academy'i tercih ediyor. Öğrenciler sadece yeni bir dil öğrenmekle kalmıyor, bu dili dünyanın dört bir yanından gelen diğer çocuklarla arkadaş olmak için kullanıyor ve dil becerilerini geliştirerek diğer kültürleri öğreniyor.

YÜKSEK NİTELİKLİ ÖĞRETMENLER SAYESİNDE ÖĞRENCİLERİN %65'İ DERSLERİ "MÜKEMMEL" OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

World Kids Academy'nin oturum başına en fazla altı çocuktan oluşan derslerinde katılımcılar birbirleriyle güven içinde etkileşime girebiliyor. İlk ay ücretsiz olan ve haftada bir kez gerçekleşen oturumların her biri yaş grubuna göre özel olarak tasarlanıyor. 4-6 yaş grubu için 25 dakika olan dersler 7-12 ve 13-17 yaş grupları için 45 dakika olarak gerçekleşiyor.

Akademinin başarı öyküsünün büyük bir bölümünü ise öğretmenler oluşturuyor. Kendilerini doğru atmosferi yaratmaya ve gerçekten motivasyon ve eğlence duygusunu harekete geçirmeye adıyorlar. Çocuklar ise yeni derslerin formatı sayesinde konuşma fırsatlarını genişleten bir alanda akranlarıyla oyun oynarken tartışmalara katılabiliyor. Seçkin, yüksek nitelikli öğretmenler ile pazar lideri teknolojinin bu birleşimi, platformu ve başarı oranlarını diğerlerinden ayırıyor. Öğrenci geri bildirimleri de bu düşünceyi destekliyor. Ortalama öğrenci geri bildirimi 5 üzerinden 4,4 olarak puanlanırken öğrencilerin %65'i dersleri "mükemmel" olarak değerlendiriyor.

"FELSEFEMİZ, İNGİLİZCE ÖĞRENENLERDEN OLUŞAN KÜRESEL BİR TOPLULUK OLUŞTURMAK"

Novakid'in bir diğer temel felsefesi ise eğlence. Max Azarov ve Dmitry Malin tarafından kurulan Novakid, neşe ve öğrenmeye öncelik veriyor. İki kurucu, çocukların eğlenceli ve sürükleyici bir ortamda İngilizce öğrenmelerini isteyerek, dünyanın dört bir yanındaki binlerce çocuğa tam da bunu sağlayan bir alan yaratıyor.

Novakid CEO'su Max Azarov, "Felsefemiz, çocukların farklı kültürler ve ülkeler arasında derin ve anlamlı arkadaşlıklar kurmasına olanak tanıyan genç ve ilgili İngilizce öğrenenlerden oluşan küresel bir topluluk oluşturmak. World Kids Academy öğrencilere, bağlantı kurmak, öğrenmek, etkileşimde bulunmak ve gelişmek için daha fazla fırsat sunduğu için vizyonumuzla gerçekten uyumlu. Öğrencilerimizin derin ve kalıcı bir İngilizce anlayışı kazanırken eğlendiklerini ve sohbetlere aktif olarak katıldıklarını görmek de çok keyifli. Sorular soruyorlar, görüşlerini paylaşıyorlar ve dili hayata geçiriyorlar. Novakid eğlenceye, bağlantılara ve yenilikçi öğretime odaklanıyor. Aynı zamanda öğrenmeyi erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirmeyi de önemsiyoruz. Esnek zamanlama, uygun fiyatlı aylık ödemeler sağlıyoruz ve öğretmenlerimizin hepsinin ana dili İngilizce." açıklamasında bulunuyor.

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