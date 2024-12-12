12 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da tüyler ürperten olay! Anne ve 3 çocuğu ölü bulundu

Hatay'da tüyler ürperten olay! Anne ve 3 çocuğu ölü bulundu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2024 20:30
ABONE OL
Hatay’da tüyler ürperten olay! Anne ve 3 çocuğu ölü bulundu

Hatay'da yakınlarının kendilerinden haber alamadığı anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Deheşete düşüren olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hatay'da yakınlarının kendilerinden haber alamadığı anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu.

Olay, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, 5 katlı binanın 2. katında yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayınca evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ve yakınları, anne Kader Kökçü (35), çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe'nin (14) cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Baba Emrah Kökçü ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör