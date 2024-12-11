Malatya’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, 13.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Turgut Temelli caddesi mevkiindeki alt geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 3 araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kazaya karıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.