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Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 14:47
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Malatya’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Malatya'da alt geçitte meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, 13.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Turgut Temelli caddesi mevkiindeki alt geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 3 araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kazaya karıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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