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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 09:13 Güncelleme: 11.12.2024 09:16
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

Fatih’te bir binada çıkan yangın nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferlerde aksama yaşandı. Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken tramvay seferlerinin Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında sürdüğü belirtildi. İşte detaylar...

Fatih'te bir binada çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Çemberlitaş-Beyazıt bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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