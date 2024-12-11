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Fatih'te ayakkabı dükkanında yangın

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 08:53 Güncelleme: 11.12.2024 09:15
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Fatih’te ayakkabı dükkanında yangın

Fatih Çemberlitaş Doğramacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki ayakkabı dükkanında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, bitişiğindeki binalara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Fatih'te, 4 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN

Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki ilçelerden de takviye edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayakkabı imalathanesinde yangınAyakkabı imalathanesinde yangın AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN

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