Elazığ'da kuduz ölümü! 9 yaşınaki çocuktan acı haber
Günün en acı haberi Elazığ'dan geldi. 9 yaşındaki bir çocuk kuduz şüphelisi olarak hastaneye yatırıldı. Tedavisine hemen başlanan küçük çocuk yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Şanlıurfa'da, kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.
Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.