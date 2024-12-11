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Elazığ'da kuduz ölümü! 9 yaşınaki çocuktan acı haber

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 10:39 Güncelleme: 11.12.2024 10:45
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Elazığ’da kuduz ölümü! 9 yaşınaki çocuktan acı haber

Günün en acı haberi Elazığ'dan geldi. 9 yaşındaki bir çocuk kuduz şüphelisi olarak hastaneye yatırıldı. Tedavisine hemen başlanan küçük çocuk yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK KUDUZDAN ÖLDÜ

Şanlıurfa'da, kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.

Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

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