Bayburt’ta yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sis, drone ile havadan görüntülendi, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Drone kamerasına yansıyan sisli Bayburt geceleri, seyrine doyum olmayacak görüntüler oluşturdu.

Bayburt kent merkezinde 2 gün önce etkili olmaya başlayan ve öğlen saatlerine doğru dağılan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisli havayı fırsat bilen, fotoğraf sanatıyla ve resimle ilgilenen Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynel Abidin Öztürk sisli Bayburt semalarını drone ile görüntüledi. Drone kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Bayburt'un üzerinin sis bulutuyla kaplandığı görüldü. Geceyi aydınlatan ışıklarla ve sisle birleşen gökyüzü ise adeta büyüledi.

Öte yandan, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdüren sisten ötürü Bayburtlu vatandaşlar, ileriyi görmekte güçlük çekti, dikkatle yolda ilerleyebildi.

Görüş mesafesinin düştüğü yerlerde trafik ekipleri sürücülere yardımcı oldu, gerekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulundu. Sürücülere sisli havalarda sis ve kısa farları kullanmaları gerektiğini söyleyen trafik ekiplerince, ulaşım kontrollü sağlandı.