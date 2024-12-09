Kayseri'de sokak ortasından elektrikli bisiklet çalan hırsızlığı kamerada!
Kayseri'de sokak ortasında duran elektrikli bisikleti çalan R.C. polis ekiplerince yakalandı. Ekipler hırsızı gözaltına alırken, bisikleti de sahibine teslim etti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda güvenlik kameraları incelenerek şüphelinin R.C. olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda R.C. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan bisikletin ise sahibine teslim edildiği belirtildi.