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Kardan adamı ceset sandı | Ortalığı birbirine kattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 01:52 Güncelleme: 29.11.2024 01:57
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Kardan adamı ceset sandı | Ortalığı birbirine kattı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın önündeki kardan adamı ceset sanan bir kişi, önce paniğe kapıldı daha sonra da sinir krizi geçirerek ortalığı birbirine kattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi kardan adamı ceset sanarak ortalığı birbirine kattı.

Kardan adam (İHA)Kardan adam (İHA)

Edinilen bilgiye göre, Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çocukların bir apartmanın duvar dibine yaptıkları ve kıyafet giydirdikleri kardan adamı ceset sanan bir kadın sinir krizi geçirdi.


Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinir krizi geçiren kadın ambulansta tedavi edilirken, yanlış anlaşılmanın ardından ekipler normale döndü.
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