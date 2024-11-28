Ağaçları katleden Suavi’ye Yücel Arzen’den şarkılı tepki! "Villaları dikmiş 80 ağaç kesmiş"

Muğla'daki Akbelen ormanında "ağaçlar kesiliyor" diye ortalığı ayağa kaldıran, sosyal medyada çevreci paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum Yakakent'te ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı.



Sözde çevreci Suavi, Muğla Akbelen'le ilgili 2023'te yaptığı paylaşımda "Akbelen'de ormanları katleden, doğayı tarumar eden, orada yıllardır yaşayan köylüleri yok sayan, kendinden başka hiçbir canlıya yaşam hakkı tanımayan yağmacı-talancı-burnu yüksekte tipler.. Vatana ihanetin mimarları sizlersiniz!" ifadelerini kullanmıştı.

Çevreci kimliğiyle bilenen Suavi, Bodrum Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için satın aldı.

Bodrum manzaralı araziye villalardan oluşan site kurmak için harekete geçen Suavi, 2023 yılında proje hazırlatarak ruhsat başvurularında bulundu.

DSİ'DEN GÖRÜŞ ALINMAMIŞ

Bodrum Belediyesi söz konusu bölgeden Devlet Su İşlerine (DSİ) ait dere geçmesine rağmen araziyi planlamadan ve DSİ'den görüş almadan 4 Mayıs 2023'te ruhsat verdi. Proje, DSİ deresinin olduğu bölgede ve taşkın alanında olduğu için DSİ'den görüş alınsa, DSİ proje için onay vermeyebilirdi.

AĞAÇLAR KATLEDİLDİ

Gerekli izinler alındıktan sonra ağaçlık araziye iş makinaları sokuldu. Normalde ağaçların taşınması gerekiyordu ancak yaklaşık 80 ağaç acımadan kesildi. Adeta dağ taş oyularak ağaçlık alan bir yıl içerisinde şantiyeye çevrildi.

Ayrıca, araziye bitişik olan 100 metrekarelik park alanındaki ağaçlar da kesildi. Bölgede daha önce çekilen fotoğraflar ile 2023 sonrası çekilen fotoğraflarda parktaki ve arazideki yeşillik alan ve ağaçlar dikkat çekiyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Bodrum'da villa inşaatı için kesilen 80 ağaca tepki gösterdi. Gezi Parkı'ndaki 3 ağaç kesimiyle ilgili çevrecilerin tutarsızlığını vurgulayan Arzen, "Sayın Başkan mesele Taksim Gezi Parkı'nda 3-5 ağaç olmak mı yoksa Bodrum'da villar için kesilen 80 ağaç olmak mı? İşte bütün mesele bu. Sanatçı Suvavi'nin hikayesi aklımıza bir halk şarkısını getirdi." dedi.

Yücel Arzen'in bestelediği şarkı sözleri: "İşte bir sabah… uyandığımda Çav Villa… ÇAL Villa… Çav Vila ÇAL… ÇAL Villaları dikmiş 80 ağaç kesmiş. Bodrum'u tarumar etmiş…"