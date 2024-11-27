Hamburgerde tek tırnaklı eti! Zeytinyağlarında büyük oyun! İşte 26 Kasım taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncel olarak paylaşılan taklit ve tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların 26 Kasım tarihli listesini yayınlandı. Listeye çok sayıda ürün eklenirken Caps Burger Bistro isimli firmanın hamburger köftesinde tek tırnaklı eti kullanması ve zeytinyağlarında da yapılan hileler tek tek tespit edildi. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı her gün paylaşılan taklit ve tağşiş listesini güncelleyerek gıda teröristlerini tek tek ifşaladı.
LİSTEDE NELER VAR NELER...
Listede yer alan firmalar vatandaşı kandırarak çeşitli oyunlarla sağlıksız gıdaları piyasaya sürüyor. 26 Kasım tarihli yeni liste yayınlanırken listede şoke eden detaylar yer aldı.
İŞTE BAKANLIĞIN İFŞALADIĞI ÜRÜNLER
1. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024
Firma Adı: Hasat Ticaret Toptan Gıda - Haldun Bölge
Marka: Ayvalık Tarım Ürünleri
Ürün Adı: Taş Baskı Natürel Sızma Zeytinyağı - 5 LT
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 001
İlçe: Torbalı
İl: İzmir
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
2. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024
Firma Adı: SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti.
Marka: Ayvalık
Ürün Adı: Taş Baskı Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı - 5 LT
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 11
İlçe: Selçuk
İl: İzmir
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
3. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024
Firma Adı: SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti.
Marka: Lux Ayvalık
Ürün Adı: Natürel Sızma Zeytinyağı - 5 LT
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 001
İlçe: Selçuk
İl: İzmir
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
4. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024
Firma Adı: Mim Süt Ürünleri İç Dış Tic. A.Ş.
Marka: Manyas Mim Süt
Ürün Adı: Tereyağı
Uygunsuzluk: Süt Yağı Harici Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 130
İlçe: Manyas
İl: Balıkesir
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
5. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024
Firma Adı: Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Marka: Karapınar
Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
Parti/Seri No: 031:010
İlçe: Osmaneli
İl: Bilecik
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
6. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024
Firma Adı: Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Marka: Aydil Gazioğlu
Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 332:361
İlçe: Osmaneli
İl: Bilecik
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
7. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024
Firma Adı: Ümit Cüceli
Marka: Samet Efe
Ürün Adı: Bitkisel Karışım Yağı (5 Litre)
Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
Parti/Seri No: 03
İlçe: Köşk
İl: Aydın
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
8. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024
Firma Adı: Caps Burger Bistro - Dağlıoğlu Bilişim Tek. Rest. Tar. Tic. ve San. Ltd. Şti
Marka: -
Ürün Adı: Çiğ Dana Hamburger Köftesi
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 08.07.2024
İlçe: Yenişehir
İl: Mersin
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri