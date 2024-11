Hamburgerde tek tırnaklı eti! Zeytinyağlarında büyük oyun! İşte 26 Kasım taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı her gün paylaşılan taklit ve tağşiş listesini güncelleyerek gıda teröristlerini tek tek ifşaladı.

LİSTEDE NELER VAR NELER...

Listede yer alan firmalar vatandaşı kandırarak çeşitli oyunlarla sağlıksız gıdaları piyasaya sürüyor. 26 Kasım tarihli yeni liste yayınlanırken listede şoke eden detaylar yer aldı.

İŞTE BAKANLIĞIN İFŞALADIĞI ÜRÜNLER

1. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024

Firma Adı: Hasat Ticaret Toptan Gıda - Haldun Bölge

Marka: Ayvalık Tarım Ürünleri

Ürün Adı: Taş Baskı Natürel Sızma Zeytinyağı - 5 LT

Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Parti/Seri No: 001

İlçe: Torbalı

İl: İzmir

Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

2. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024

Firma Adı: SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti.

Marka: Ayvalık

Ürün Adı: Taş Baskı Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı - 5 LT

Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Parti/Seri No: 11

İlçe: Selçuk

İl: İzmir

Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Lux Ayvalık Sızma Zeytinyağı

3. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024

Firma Adı: SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti.

Marka: Lux Ayvalık

Ürün Adı: Natürel Sızma Zeytinyağı - 5 LT

Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Parti/Seri No: 001

İlçe: Selçuk

İl: İzmir

Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

4. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024

Firma Adı: Mim Süt Ürünleri İç Dış Tic. A.Ş.

Marka: Manyas Mim Süt

Ürün Adı: Tereyağı

Uygunsuzluk: Süt Yağı Harici Yağ Tespiti

Parti/Seri No: 130

İlçe: Manyas

İl: Balıkesir

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Manyas Mim Süt peynir

5. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024

Firma Adı: Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Marka: Karapınar

Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti

Parti/Seri No: 031:010

İlçe: Osmaneli

İl: Bilecik

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

6. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024

Firma Adı: Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Marka: Aydil Gazioğlu

Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti

Parti/Seri No: 332:361

İlçe: Osmaneli

İl: Bilecik

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar (Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesi)

7. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024

Firma Adı: Ümit Cüceli

Marka: Samet Efe

Ürün Adı: Bitkisel Karışım Yağı (5 Litre)

Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

Parti/Seri No: 03

İlçe: Köşk

İl: Aydın

Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

8. Kamuoyu Duyuru Tarihi: 26.11.2024

Firma Adı: Caps Burger Bistro - Dağlıoğlu Bilişim Tek. Rest. Tar. Tic. ve San. Ltd. Şti

Marka: -

Ürün Adı: Çiğ Dana Hamburger Köftesi

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Parti/Seri No: 08.07.2024

İlçe: Yenişehir

İl: Mersin

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar (Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesi)