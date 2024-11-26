Gaizosmanpaşa’da hırsızlar yakalanınca ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

Gaziosmanpaşa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla çalışanlar tarafından markete kilitlenen 3 kişinin, rafları dağıtıp, yangın tüpüyle camları kırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HIRSIZLARI MARKETE KİLİTLEDİLER

Alınan bilgiye göre, Cebeci Caddesi'ndeki bir zincir markete gelen 3 kişi ile çalışanlar arasında "hırsızlık yapmaya çalıştıkları" iddiasıyla tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine market çalışanları, zanlıların kaçmasını engellemek için iş yerinin kapısını dışarıdan kilitleyerek, polise haber verdi.

Bu duruma sinirlenen 3 kişi marketin içindeki raflarda bulunan ürünleri etrafa savururken, şüphelilerden biri de dışarı çıkabilmek için yangın tüpüyle marketin kapısına zarar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Market çalışanları olay sonrası kırılan camları temizleyerek, şüphelilerin etrafa saçtığı ürünleri topladı. Marketin yan tarafındaki bir iş yerinde çalıştığını belirten esnaf, basın mensuplarına, "İçeride hırsızlık yapıyorlarmış, orada çalışan arkadaşlar bunları yakalamışlar. Sonra kavga çıkmış, çalışanlara saldırmışlar. Çalışanlar kapıyı kilitlemiş. Yangın tüpüyle kapıyı kırıyorlar. Polis ekipleri alıp götürdü." ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada, şüphelilerin markete zarar verdiği anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, market içinde raflardaki ürünleri savurup yere atan şüphelilerden birinin ayrıca dışarı çıkmak için yangın tüpüyle market camına vurup kırması yer alıyor. Kayıtlarda, cep telefonuyla görüntülendiklerini fark eden şüphelilerden ikisi yüzlerini gizlemeye çalışıyor.