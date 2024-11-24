İstanbul’da okulda otizmli çocuğa şiddet iddiası! Skandal savunma

İstanbul Beylükdüzü'ndeki bir özel kurumda eğitim gören 9 yaşındaki çocuğun kurumda şiddet gördüğü iddiası aileyi harekete geçirdi. Aile çocuklarının vücudunda yanık, omzunda ısırık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk görünce kurumdan şikayetçi oldu.

ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA ÇEŞİTLİ DARP İZLERİ

Olay, 22 Kasım Cuma günü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan özel bir kurumda meydana geldi. İddiaya göre kuruma nitelikli bakım görmesi için teslim edilen çocuklarını görmeye gelen aile 9 yaşındaki U.M.K.'nin omuzunda ısırık ve kolunda yanık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk olduğunu gördü.

Beylikdüzü’nde özel bakım merkezinde otizmli 9 yaşındaki çocuğa şiddet iddiası | Görüntü-İHA

"KENDİ ARAMIZDA HALLEDEBİLİRİZ"

Bunun üzerine aile şikayetçi olunca aynı kurumda başka bir çocuğun gördüğü belirtilen şiddetin de cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Özel eğitim kurumuna giden aile Müdüre Aybüke L.'nin "Buraya yeni geldim. Bu durumu kendi aramızda halledebiliriz" dediği öne sürdü.

HEMŞİREDEN SKANDAL TEPKİ: KENDİNİZ BAKSAYDINIZ

İlayda T. isimli hemşireye şiddetin nedenini soran aileye, "Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız" dediği öne süren aile akademiden şikayetçi oldu.