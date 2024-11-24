İstanbul’da 3 ilçede aile katliamı! 8 kişi öldü | A Haber görüntüledi: İşte katliamın yapıldığı ev

İstanbul Büyükçekmece'de bir şahıs evde yaşadığı tartışma sonrası dehşet saçtı. Şahıs annesi, babası, kız kardeşi, eniştesi ve kuzenini vurduktan sonra intihar etti.

ANNE VE BABA ÖLDÜ

Büyükçekmece'de Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar A., evde tartıştığı annesi Necmiye A., babası Muhammet A. ve kız kardeşi Buket A. silahla ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İstanbul'da 3 ilçede aile katliamı | Görüntü-İHA

ENİŞTESİ VE KUZENİNİ DE ÖLDÜREREK İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'de yaraladı. Yaralı Özsökük'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar A., Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta hayatına son verdi.

3 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Şahsın eşi, kayınvalidesi ve 10 yaşındaki çocuğunu da öldürdüğü ortaya çıktı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Korkunç cinayete ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.11.2024 Pazar günü B.A. İsimli şahsın, Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır. Şüpheli şahıs, daha sonra intihar ederek yaşamına son vermiştir. Emniyet ekiplerimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Celalliye Mahallesinde bulunan bir adreste silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine intikal etmiştir.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri belirlenen ve aynı aileden olduğu tespit edilen, M.A. isimli şahıs ile N.A. ve B.A. isimli kadın şahısların silah ile yaralandığı görülmüş, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde M.A. ve N.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayda ağır yaralanan B.A. isimli kadın şahıs ise yapılan ilk müdahalenin hastaneye kaldırılmıştır.

Yürütülen saha çalışmalarında olayı gerçekleştiren kişinin B.A. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, şahsın annesi, babası ve kız kardeşine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

Şüpheli şahsın ikamet adresinde işlediği olayın hemen ardından aynı gün saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesinde faaliyet gösteren bir kuaför dükkânına yönelik silah ile ateş açtığı belirlenmiştir. Açılan ateş sonucunda, kuaförde çalışan M.S.Ö. isimli şahıs hayatını kaybetmiştir. Olayda ayrıca, şüpheli şahıs ile evli olduğu öğrenilen S.A. isimli kadın, bu kadının kardeşi G.S. yaralanmış olup yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede tedavi altına alınan G.S.'nin hayati tehlikesinin devam etmektedir.

UYUŞTURUCUDAN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs saat 17.30 sıralarında ise kuzeni olduğu belirlenen Ş.S.B. isimli şahsı Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesinde silahla vurmuş, Ş.S.B. isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

B.A. isimli şahsın, Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesinde park halindeki bir araç içerisinde intihar ederek hayatına son verdiği belirlenmiş, araç içerisinde yapılan aramalarda, olaylarda kullandığı tabanca ve 9 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada şahsın "TCK 191 - Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

Katliamın yapıldığı ev (Ekran görüntüsü / A HABER)

İŞTE KATLİAMIN YAPILDIĞI EV

A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ katliamın yapıldığı evden detayları aktardı. Komşuları dehşet anlarını anlattı.

Komşuları A Haber'de anlattı (Ekran görüntüsü / A HABER)

KATİLLE BERABER GİRDİ

O anları anlatan komşu, "Marketten geliyordum beraber girdik dış kapıdan. Katille beraber girdik. O benden önce girdi ben çıkana kadar ben kapıyı kapadım ondan sonra sesler geldi." dedi.

Komşuları A Haber'de anlattı (Ekran görüntüsü / A HABER)

Canlı yayında o anları anlatan vatandaş, "4 el silah sesi duyduk. Kapıyı açıp baktık ikisi de yerde. Kaçarken görmedik. İki yıl olmuştu buraya geleli. Kız kardeşiyle sorunu vardı." ifadelerini kullandı.