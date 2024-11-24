İstanbul’da 3 ilçede aile katliamı! 5 kişi öldü

İstanbul Büyükçekmece'de bir şahıs evde yaşadığı tartışma sonrası dehşet saçtı. Şahıs annesi, babası, kız kardeşi, eniştesi ve kuzenini vurdu.ktan sonra intihar etti.

ANNE VE BABA ÖLDÜ

Büyükçekmece'de Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar A., evde tartıştığı annesi Necmiye A., babası Muhammet A. ve kız kardeşi Buket A. silahla ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

ENİŞTESİ VE KUZENİNİ DE ÖLDÜREREK İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'de yaraladı. Yaralı Özsökük'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar A., Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta hayatına son verdi.