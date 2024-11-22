Uçuşlara olumsuz hava engeli! THY’nin 38 seferi iptal edildi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın 15.00'a kadar uçuşların yüzde 10'u iptal edilirken rüzgarın hızının artmasından dolayı Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor. İstanbul Havalimanı'nda ise şu an itibariyle uçuş operasyonlarında bir aksaklık yaşanmıyor.

AJET'TEN AÇIKLAMA

İptal kararının ardından AJET Havayolları sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) MADKOM kararı ile yarın saat 15.00'a kadar uçuşların yüzde 10'nun iptal ettiğini duyurmuştu. Uçuşların iptal olmasının ardından AJet ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İptal edilen seferlerden etkilenen yolcularımız, -alternatif seferlere yönlendirilmiştir. SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi.

THY'DEN UÇUŞ İPTALLERİ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u içhat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir." açıklamasında bulundu.