STK fuarına İyilik Yolu damgası

İslam Dünyası'nın karşılaştığı sosyal, ekonomik ve insani sorunlara çözümler üretme hedefiyle bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Uluslararası STK fuarı, İslam Dünyası STK'lar Birliği ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından Yeşilköy Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. 21-23 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan fuarda İslam Dünyası'nın dört bir yanından gelen sivil toplum kuruluşlarının ortak dayanışmasını artırmak amaçlanıyor.

150'den fazla STK'nın katıldığı fuara, İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği adeta damga vurdu. Yaklaşık 8 yıldır 10'dan fazla ülkede aktif insani yardım faaliyetleri yürüten İyilik Yolu Derneği, fuarda hem kendini tanıtma hem de anlatma imkanı buluyor. Resmi ve özel kurum & kuruluşlarla yeni kontaklar kurarak kapasite artırımını hedefleyen dernek, bununla hizmet çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

"HAYIRDA YARIŞIYORUZ!"

Standı başında bizzat misafirleriyle alakadar olan İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, yaptığı açıklamada "Hayırda yarışmak için buradayız" dedi ve ekledi:

"İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği olarak İslam Dünyası STK'lar Birliği ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın birlikte organize ettiği 4. Uluslararası STK Fuarı'ndayız. Burada kendimizi tanıtma, anlatma ve işbirliklerimizi geliştirme fırsatı bulduk. Birbirimizle hayırda yarışmak için sözleştik. Rabb'im buradaki tüm kardeş kurum ve kuruluşlarla hep birlikte, mazlum ve mağdur tüm coğrafyalardaki sorunları çözebilmeyi nasip etsin. Birlikteliğimiz hayırlara vesile olsun."

FUAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Atatürk Havalimanı C terminalinde devam eden 4. Uluslararası STK Fuarı'nda İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, 27 numaralı standında misafirleriyle birebir ilgilenmeyi sürdürüyor.