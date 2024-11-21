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Afyonkarahisar'da restoran yangını! Müdahale sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 19:23 Güncelleme: 21.11.2024 20:24
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Afyonkarahisar’da restoran yangını! Müdahale sürüyor

Afyonkarahisar'da bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahalesi sürüyor. Olay yerinden detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kentte bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine olay yerinde AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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