Afyonkarahisar’da restoran yangını! Müdahale sürüyor

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kentte bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine olay yerinde AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.