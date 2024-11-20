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Kayıp dağcı kardeşler bulundu! Vali A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 17:23 Güncelleme: 20.11.2024 17:28
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Kayıp dağcı kardeşler bulundu! Vali A Haber’de açıkladı

Son dakika... Belarus uyruklu kayıp 2 dağcı kardeş bulundu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek A Haber'e konuştu. Çiçek, yaptığı açıklamada, "Belarus uyruklu iki kız kardeş sağ bulundu." dedi.

Son dakika... Geçtiğimiz gün Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maria İvankova, 17 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe geçti.

Bir süre sonra iki kardeşten haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.

Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, kadın dağcıları bulmak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

KARDEŞLER BULUNDU
Çalışmaların ardından kayıp dağcı kardeşler bulundu.

VALİ A HABER'DE AÇIKLADI
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek A Haber'e konuştu. Çiçek, yaptığı açıklamada, "Belarus uyruklu iki kız kardeş sağ bulundu." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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