Kayıp dağcı kardeşler bulundu! Vali A Haber'de açıkladı
Son dakika... Belarus uyruklu kayıp 2 dağcı kardeş bulundu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek A Haber'e konuştu. Çiçek, yaptığı açıklamada, "Belarus uyruklu iki kız kardeş sağ bulundu." dedi.
Son dakika... Geçtiğimiz gün Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maria İvankova, 17 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe geçti.
KARDEŞLER BULUNDU
VALİ A HABER'DE AÇIKLADI
Bir süre sonra iki kardeşten haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.
Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, kadın dağcıları bulmak için havadan ve karadan çalışma başlattı.
#SONDAKİKA KAYIP DAĞCI KARDEŞLER BULUNDU— A Haber (@ahaber) November 20, 2024
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Belarus uyruklu iki kız kardeş sağ olarak bulundu. pic.twitter.com/teerhNHEcz
KARDEŞLER BULUNDU
Çalışmaların ardından kayıp dağcı kardeşler bulundu.
VALİ A HABER'DE AÇIKLADI
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek A Haber'e konuştu. Çiçek, yaptığı açıklamada, "Belarus uyruklu iki kız kardeş sağ bulundu." dedi.
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