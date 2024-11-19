Rize’de heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak kütleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bildirildi. Binalarda oturanlar tahliye edildi.

TOPRAK KÜTLELERİ DAİRELERE DOLDU

Çayeli'nde gece boyu sağanak etkili olurken, Çarşıbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleri bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. İlk belirlemelere göre evlerden birinde toprak yığını altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Çiftçi A Haber ekranlarına yaptığı açıklamada "Sabah 5.30 gibi binaların arkasından heyelan binaların içerisine doğru girdi. 1 ölü 2 yaralımız var. Girişi toprak dolan bina tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

İşte Çayeli Belediye Başkanı İsmail Çiftçi'nin açıklamaları:

"BİNALARIN İÇİNE GİRDİ"

"Sabahın erken saatlerinde yağmurla ilgili uyarı almıştık ama bu derece yoğun bir yağmur yağacağından haberimiz yoktu. Sabah 5,5 gibi binaların arkasından heyelan binaların içerisine doğru girdi. 1 ölü 2 yaralımız var."

"BİNAYI TAHLİYE ETTİK"

"Binada çok sayıda vatandaşımız yaşıyordu. Binayı belediyemizin imkanları AFAD'ın destekleriyle beraber insanlarımızı tahliye ettik. Şu anda can tehlikesi olacak bir durum bu alanda yok. Ama yağmur yine yoğun bir şekilde yağıyor."

Olay yerinden bir kare (DHA)

"KIL PAYI HAYATLARINI KURTARDILAR"

"Bir hemşehrimiz yine o evlerden bir tanesindeydi ben 5.30'da bölgeye geldiğimde o da namaz dönüşü geldi dedi ki ben namaz için kalktım evden çıktım baktım biraz su giriyor oğlumu aradım oğlum geldi kızımı aldı evine götürdü ben de namaza gittim dedi. Sonra geldiğimde evinin bir ucundan girip diğer ucundan toprağın çıktığına şahit oldu. Kıl yapı hayatını kurtaran hemşehrilerimiz de oldu."