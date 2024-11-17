Sağanak vuracak! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinde hissedilen derecede sıcaklıklar düşerken 3 il için Meteoroloji sarı kodlu uyarıda bulundu. Ayrıca MGM, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyardı. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı.
Buna göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan ve Şırnak haric), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, güney kesimlede 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
3 İLE SARI KODLU UYARI
MGM 3 il için de sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. O iller şöyle: Adana, Antalya ve Mersin
5 GÜNLÜK TAHMİN
17 KASIM PAZAR
18 KASIM PAZARTESİ
19 KASIM SALI
20 KASIM ÇARŞAMBA
21 KASIM PERŞEMBE
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.
BURSA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
EDİRNE 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu,
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 15°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak ve Erzincan haric) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu
KARS -7°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
MALATYA 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 10°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu